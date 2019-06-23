بعد مراكش السنة الماضية.. صاحب أعلى معدل باكلوريا هذه السنة من سلا

علم “اليوم 24” أن صاحب أعلى معدل بشهادة الباكلوريا هذه السنة، هو شاب من مدينة سلا؛ اسمه هباز ياسين، حصل على معدل 19,40 من 20، وذلك بمسلك العلوم الرياضية –ب- خيار فرنسية، وذلك بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لجهة الرباط سلا القنيطرة.

وفي السنة الماضية، بلغ أعلى معدل لنيل شهادة الباكلوريا، 19.44 مسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية، وذلك بأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي، والذي حصل عليه شاب ناصر نايت، بمدينة مراكش.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين، بالتعليم العمومي والخصوصي، الذين اجتازوا اختبارات الدورة العادية، للامتحان الوطني الموحد، لنيل شهادة البكالوريا 2019 بلغ 323668 مترشحة ومترشحا، وأن عدد الناجحين منهم قد بلغ 212169 ناجحة وناجحا.

وأكدت الوزارة ذاتها، بأن بنسبة نجاح، هذه السنة بلغت 65,55 % مقابل 57,36 % في نفس الدورة لعام 2018، وبزيادة بلغت 8,19 نقطة مئوية.

وأوضحت الوزارة أن عدد الإجمالي، للناجحات الممدرسات، بلغ 121673، وهو ما يمثل نسبة 57,35 % من مجموع الناجحين والناجحات.