ملعب “السلام” في القاهرة يستعد لاستقبال أولى مباريات “الأسود” في “الكان” – صور وفيديو

يستعد ملعب ” السلام” في العاصمة المصرية القاهرة، لاستقبال أول مباراة للمنتخب الوطني، في المجموعة الرابعة من نهائيات كأس إفريقيا للأمم، والتي ستجمعه، عصر اليوم الأحد، بمنتخب ناميبيا.

وتبدو أرضية الملعب، في حلة جيدة، من أجل استقبال مباراة “الأسود”، على الرغم من عدم السماح للعناصر الوطنية بالتدرب بها، أمس السبت، كما أن مرافق الملعب الداخلية في حلة ممتازة، من أجل خوض مباراة “الأسود” في أحسن حلة.

وستنطلق المباراة، على الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت المحلي المصري، والثالثة والنصف بالتوقيت المغربي.

إليكم صور وفيديو من أرضية الملعب، قبل حوالي 6 ساعات من انطلاق المباراة:

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