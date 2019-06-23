الجامعة “تزف” الخبر السار للجماهير المغربية في مصر قبل مباراة ناميبيا

كشف مصدر جامعي جيد الاطلاع، في حديثه مع “اليوم24″، أن الجماهير المغربية المتواجدة في مصر، والتي تعذر عليها استخلاص بطاقة المشجع ” FAN ID” أنه بإمكانها متابعة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الناميبي دون الحاجة إليها.
وشدد المصدر ذاته على كون الجماهير المغربية، التي لم تستخلص بطاقة المشجع بإمكانها متابعة مباراة “الأسود” في افتتاحهم للمشوار القاري، مشترطة تقدير جواز السفر، الذي يثبت الجنسية المغربية، وكذا تذكرة متابعة المباراة.
وساد استياء كبير وسط مجموعة من المشجعين، وفق ما عاينه الموقع بمطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء ونقاط تجمع المشجعين المغاربة بالقاهرة، والذين تعذر عليهم الحصول على بطاقة المشجع رغم تقدمهم بالطلب، وهو ما جعلهم يتوجسون من إمكانية عدم القدرة على ولوج الملعب لمتابعة المواجهة من المدرجات.
يشار إلى أن الجامعة الملكية المغربية خصصت خلية للتواصل مع الجماهير ومنحها تذاكر المباراة من خلال مجموعة من النقاط، فضلا عن تقديم أقمصة موحدة وقبعات لضمان جمالية الحضور المغربي في المدرجات.
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