مسيرة رفض “صفقة القرن” تنطلق بشعار “مغاربة رافضون لورشة البحرين”

2انطلقت قبل قليل، المسيرة الشعبية الرافضة للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم “صفقة القرن”.

المسيرة التي انطلقت بمشاركة المئات، انطلقت بشعارات رفض ورشة البحرين، المنتظر تتظيمها بعد غد الثلاثاء، لتقديم الشق الاقتصادي من “صفقة القرن”، حيث رفع المتظاهرون شعار “مغاربة رافضون لورشة البحرين”.

مسيرة اليوم، التي عرفت مشاركة عدد من الشخصيات السياسية من مختلف التيارات، طالبت الحكومة المغربية بعدم المشاركة في ورشة المنامة، معيدة مطلب محاربة التطبيع من إسرائيل، من خلال تجريمه قانونيا.

يشار إلى أنه على بعد أسبوع عن مؤتمر “المنامة” التي تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تنظيمه، للترويج لما يعرف بخطة “صفقة القرن”، دعت سبع هيئات مدنية إلى مسيرة وطنية اليوم الأحد بالرباط.

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وقالت الهيئات الداعية للمسيرة، إن المسيرة الوطنية تأتي “في سياق التآمر المتواصل على القضية الفلسطينية لتصفيتها وشطب حقوق الشعب الفلسطيني والاغتصاب النهائي للقدس والجولان وباقي الأراضي العربية المحتلة”.

وأوضح نداء المسيرة، أنها ستنظم، من أجل الوقوف ضد مؤامرة ما يسمى “صفقة القرن”، يضيف المصدر، “بالتواطؤ بين الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني، ومعهما بعض الأنظمة المستبدة والعميلة بالمنطقة”.

وتحتج الهيئات ضد ما اعتبرته “مؤتمر الخيانة والعمالة في ورشة البحرين، ومناهضة لكل أشكال التطبيع ولمظاهر الاختراق الصهيوني التخريبي للمغرب”.

ووقعت على نداء المسيرة الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، والهيأة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والائتلاف المغربي للتضامن، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني، قبل أن تنضم أحزاب سياسية أخرى للنداء.