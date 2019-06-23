6 ساعات قبل المباراة.. الجماهير المغربية تواصل “التقاطر” على مصر لتشجيع “الأسود”

واصلت الجماهير المغربية تقاطرها على مطار القاهرة الدولي بهدف تشجيع المنتخب الوطني في أولى مبارياته برسم نهائيات كاس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر.

وتوافد العديد من مناصري “الأسود” على مطار القاهرة الدولي، منذ أيام، بهدف متابعة نهائيات العرس القاري، وهي العملية التي استمرت حتى الساعات الأولى لصباح اليوم، الأحد، سواء عن طريق الرحلات التي نظمتها الجامعة بأسعار تفضيلية تراوحت بين ثلاثة ألاف وأربعة ألاف، أو عن طريق الرحلات العادية على مثن الخطوط الملكية المغربية وشركة مصر للطيران.

وردد المشجعون المغاربة النشيد الوطني بمطار محمد الخامس الدولي، فضلا عن مقاطع تتغنى ب “الأسود”، وهي العملية التي توقفت بعد الإقلاع ليلة أمس السبت في اتجاه القاهرة بسبب العياء، قبل أن تصدح الحناجر، من جديد، مع قرب النزول بمطار القاهرة الدولي.

ويقص المنتخب الوطني شريط نهائيات العرس القاري، عصر اليوم الأحد، حينما يواجه منتخب ناميبيا في مباراة يسعى خلال رجال المدرب الفرنسي هيرفي رونار للتوقيع على بداية مثالية تليق بقيمة وحجم انتظارات الشعب المغربي، الذي يراهن على المنتخب لاعتلاء منصة التتويج باللقب القاري.