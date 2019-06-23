مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق قرب الرملة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي سائق دراجة نارية، في الأربعينيات من عمره، مصرعه في حادث طرق بين شاحنة ودراجة نارية على شارع 431 قرب الرملة وقع ظهر اليوم، الأحد.
وأفادت مصادر طبية أن طاقم الإسعاف الذي وصل إلى المكان أجرى عمليات إنعاش للمصاب في محاولة لإنقاذ حياته، لكن دون جدوى، واضطر الطبيب المرافق لإعلان وفاته.
وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وجرى إغلاق الشارع باتجاه الغرب حتى الانتهاء من التحقيقات.
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