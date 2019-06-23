"فيديكس": عدم تسليم طرود لـ"هواوي" كان بسبب "خطأ تشغيلي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ادعت شركة نقل الطرود العالمية "فيديكس"، اليوم الأحد، أن تسليم عدم تسليمها طرود لعملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي"، في الولايات المتحدة، مطلع الشهر الحالي، كان بسبب "خطئ تشغيلي".

وجاء ذلك في بيان أوردته صحيفة "جلوبال تايمز" عن "فيديكس" التي قالت فيه: "تستطيع 'فيديكس' قبول ونقل جميع منتجات 'هواوي' عدا أي شحنات مرسلة إلى كيانات لـ'هواوي' المدرجة على قائمة الكيانات الأميركية".

و"جلوبال تايمز" تصدرها صحيفة الشعب اليومية التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

وبدأت الصين تحقيقا بشأن شركة "فيديكس "في وقت سابق من الشهر الجاري بعد تسليم طرود لعناوين خطأ، دون ذكر تفاصيل عن التسليمات محل المشكلة.

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وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" آنذاك إنه يجب عدم النظر إلى التحقيق الجاري في أمر الطرود التي سلمتها "فيديكس" إلى عناوين خطأ على أنه انتقام من الشركة الأميركية، وسط تدهور في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وتخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية منذ شهور بسبب مسائل مثل الرسوم الجمركية والدعم والتكنولوجيا واللوائح التنظيمية والأمن الإلكتروني، وقد أدرجت واشنطن شركة "هواوي" على قائمة سوداء الشهر الماضي متعللة باعتبارات الأمن القومي.