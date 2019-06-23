الأسير جعفر عز الدين يواصل إضرابه عن الطعام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، الأحد، أن القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين شمالي الضفة المحتلة، الأسير جعفر إبراهيم محمد عز الدين (48 عاما)، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي رفضا لتحويله للاعتقال الإداري بدون أن يوجه له أي اتهام.

وأفاد الأسير عز الدين في رسالة نقلت فحواها المؤسسة، أنه ما زال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ تاريخ إبلاغه بقرار الاعتقال الإداري يوم الأحد الماضي 16.06.2019م بعد إبلاغه بقرار سلطات الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري التعسفي لمدة ثلاثة أشهر بعدما كان مقررا الإفراج عنه بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة خمسة أشهر، وأنه مصمم على الاستمرار في الإضراب عن الطعام حتى الاستجابة لمطلبه في الحرية وإنهاء الاعتقال الإداري بحقه.

وعن أوضاعه الصحية، ذكر الأسير عز الدين أنه يعاني من آلام شديدة في المفاصل واليدين والقدمين، ومن آلام شديدة على مدار الساعة، من دوخة باستمرار وآلام بالكلية اليسرى، ونزل من وزنه ثمانية كيلوغرام، وأنه أضرب عن شرب الماء لمدة ثلاثة أيام من يوم الخميس حتى صباح هذا اليوم، وخلال هذه الفترة عانى من إرهاق وجفاف شديد، وأنه أوقف إضرابه عن شرب الماء بعد أن استجابت إدارة السجن بإرجاعها لملابسه وسجادة الصلاة وبعض أغراضه الشخصية.

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وأوضحت "مهجة القدس" أن محكمة سالم العسكرية الصهيونية كانت قد أصدرت حكما بتاريخ 27.05.2019 بحق الأسير عز الدين بالسجن الفعلي لمدة خمسة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل، وذلك بعد أن وجهت له تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوفها، وكان من المقرر أن يتم الإفراج عنه يوم الأحد 16.06.2019م إلا أن سلطات الاحتلال حولته للاعتقال الإداري التعسفي لمدة ثلاثة أشهر بدون أي اتهام.

جدير بالذكر أن الأسير عز الدين ولد بتاريخ 07.07.1971م؛ وهو متزوج وأب لسبعة أبناء؛ وسبق أن أمضى عدة سنوات بسجون الاحتلال في اعتقالات سابقة على خلفية نشاطاته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ ويعد أحد أبرز الأسرى الذين شاركوا في معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي. وهو شقيق الأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار (شاليط) والمبعد إلى قطاع غزة، طارق عز الدين.