بدء دورة لتدريب مدربين للبرنامج الصيفي لطلاب الثانوية العامة بالمكلا

نظمت مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي دورة تدريبية لتدريب المدربين للبرنامج الصيفي لطلاب الثانوية العامة.

وتنفذ هذا البرنامج مؤسسة مؤسسة حضرموت بتمويل الوكالة الالمانية GIZ بأشراف مكتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت.

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البرنامج يستهدف 200 طالب وطالبة من طلاب الثانوية بمشاركة كافة المدربين للبرنامج في مجال المهارات الحياتية والمهنية قدمها كل من المهندس محمد الهندي و ابتسام الجعدبي مندوبين الوكالة الالمانية GIZ تستمر على مدى أسبوع كامل يتلقى خلالها المشاركون بالدورة عدد من المهارات التي يجب أن تتوفر لدى المدرب لإيصال المعلومات للطلاب وأساليب التعامل مع الطلاب وطرق التواصل معهم وتفعيل الأنشطة الطلابية والمهارات الحياتية والمهنية لدى الطلاب .

وأوضح المهندس فهد عبدالله باعشن رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي بأن الدورة التدريبية تهدف إلى إعداد المدربين لتوجيه الطلاب وتقييم إدائهم واكتشاف المهارات الشخصية لذا الطلاب.

وأشار باعشن إلى أن البرنامج سيحقق نتائج ملموسة على الواقع من خلال تمكين الشباب بالمهارات والقدرات التي تساعدهم على تحديد تخصصاتهم المهنية والفنية ومسارات التخصصات الجامعية متمنياً للطلاب والطالبات اللذين سيشاركون بالبرنامج التوفيق والنجاح والاستفادة من مخرجات البرنامج في حياتهم العملية .