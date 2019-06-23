شكرا لقرائتكم خبر عن انتقالي حضرموت يناقش آلية استيعاب مناضلي الثورة الجنوبية في قوام قيادة المحافظة والان مع التفاصيل

التقى الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، صباح اليوم الأحد مجموعة من شباب الحراك الجنوبي ونشطاء الثورة الجنوبية .

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عوض أحمد بن جميل عضو الجمعية الوطنية، مناقشة المقترحات والتصورات المتعلقة باستيعاب عناصر الحراك الجنوبي في مكونات المجلس الانتقالي الجنوبي، من خلال التوسعة المزمع تنفيذها في القيادة المحلية بالمحافظة والقيادات المحلية بالمديريات، وتشكيل لجان مجتمعية بالمراكز .

وخرج اللقاء بالاتفاق على مواصلة اللقاءات بالمناضلين وشباب الثورة الجنوبية، وإعداد آلية تضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من رموز الثورة الجنوبية ونشطائها .

حضر اللقاء عدد من أعضاء الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمحافظة.