شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش التركي يقتل 6 من "العمال الكردستاني" في العراق والان مع التفاصيل
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، "تحييد" 6 من عناصر حزب العمال الكردستاني في عملية مستمرة في منطقة هاكورك، شمالي العراق منذ نحو شهر.
ونقلت وكالة "الأنباء التركية عن بيان للوزارة، أن العملية التي تحمل اسم "عملية المخلب"، التي انطلقت في 27 مايو(أيار) الماضي، "مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها".
وأشارت إلى أن عدد المسلحين الذين تم "تحييدهم" منذ انطلاق العملية ارتفع إلى 57.
ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية ضد مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو(تموز) 2015، بعد استئناف المنظمة تمردها المسلح ضد الحكومة.
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