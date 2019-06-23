شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 42 داعشياً قرب بحيرة تشاد والان مع التفاصيل

قالت قوة مشتركة متعددة الجنسيات من دول غرب أفريقيا في بيان، إنها قتلت 42 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، في منطقة بحيرة تشاد يوم 21 يونيو (حزيران) الجاري.

وأضافت القوة، التي تضم جنوداً من نيجيريا، والنيجر، وتشاد، والكاميرون، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس السبت، أنها قتلت المسلحين في اشتباكات بجزيرة دورون نايرا، في بحيرة تشاد.