سائرون تنفي صدور تقييم من تحالف الاصلاح للاداء الحكومي

وقال المتحدث الرسمي لكتلة سائرون النائب حمد الله الركابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "لايخفى على الجميع ان عملية تقييم الحكومة وتبيان مواضع الخلل والنجاح فيها من اولويات تحالف الاصلاح والاعمار وهي عملية مهمة وضرورية لتقويم الاداء والارتقاء به بما يضمن تحقيق الخدمات الضرورية والمهمة التي يحتاج إليها الشعب العراقي بكل مكوناته وأطيافه".وأوضح الركابي، أن "تحالف الاصلاح والاعمار لم يصدر لحد الان تقييما رسميا للاداء الحكومي، وان التقييمات التي تصدر من هنا وهناك تعبر عن مواقف شخصية وسياسية ولاتمثل الرأي الرسمي العام لتحالف الاصلاح".

ونفى الركابي، "صدور اي تقييم من قيادة تحالف الاصلاح"، مشيرا الى أن "الثلاثاء المقبل سيكون اجتماعا لهم لمناقشة المواضيع المختلفة، وأن موقفنا من تقييم اداء الحكومة ينبغي أن يكون تحت قبة البرلمان، فقرة فقرة، بعد ان ترسل الحكومة للبرلمان تقييم إنجازاتها ومن ثم ننظر الى هذا التقييم بشكل مهني وبالأرقام".