سائرون تنفي صدور تقييم من تحالف الاصلاح للاداء الحكومي

نفت كتلة سائرون المنضوية بتحالف الاصلاح والاعمار، الأحد، صدور تقييم من قبل التحالف للاداء الحكومي، مؤكدة أن تقييم اداء الحكومة ينبغي أن يكون تحت قبة البرلمان.
وأوضح الركابي، أن "تحالف الاصلاح والاعمار لم يصدر لحد الان تقييما رسميا للاداء الحكومي، وان التقييمات التي تصدر من هنا وهناك تعبر عن مواقف شخصية وسياسية ولاتمثل الرأي الرسمي العام لتحالف الاصلاح".
ونفى الركابي، "صدور اي تقييم من قيادة تحالف الاصلاح"، مشيرا الى أن "الثلاثاء المقبل سيكون اجتماعا لهم لمناقشة المواضيع المختلفة، وأن موقفنا من تقييم اداء الحكومة ينبغي أن يكون تحت قبة البرلمان، فقرة فقرة، بعد ان ترسل الحكومة للبرلمان تقييم إنجازاتها ومن ثم ننظر الى هذا التقييم بشكل مهني وبالأرقام".
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