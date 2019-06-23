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فيفا يوجه دعوة لرئيس اتحاد الكرة العراقي لحضور نهائي العالم للسيدات

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2019-06-23 | 14:07

فيفا يوجه دعوة لرئيس اتحاد الكرة العراقي لحضور نهائي العالم للسيدات

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وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الدعوة لرئيس الاتحاد العراقي للعبة، عبد الخالق مسعود، لحضور نهائي كأس العالم للسيدات الجارية في العاصمة الفرنسية باريس.
وقال أمين سر الاتحاد، صباح رضا في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الاتحاد تسلم، اليوم الأحد، دعوة رسمية من رئيس الاتحاد الدولي للعبة، جياني انفانتينو، موجهة لرئيس الاتحاد، عبد الخالق مسعود، لحضور نهائي كأس العالم للسيدات الذي سيقام في السابع من الشهر المقبل في العاصمة باريس".

يشار إلى أن بطولة كأس العالم السيدات دخلت اليوم دور الـ١٦، وتشهد منافسات شديدة ومستويات متميزة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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