رسمياً.. الميناء يتعاقد مع مدرب روماني لقيادة فريق الكرة

وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "المدرب الروماني تيتا ومساعده السوري عمار ريحاوي وصلا البصرة وكان باستقبالهما أعضاء الهيئة الإدارية لنادي الميناء".

وأوضح، أنه "من المؤمل أن يتفق المدرب الروماني وإدارة النادي على تولي مهمة تدريب فريق الميناء لما تبقى من مباريات الدوري للموسم الحالي والموسم المقبل".



يذكر أن المدرب احمد صبري قاد السفانة مؤقتاً خلال الفترة الماضية بعد استقالة المدرب عماد عودة.