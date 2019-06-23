انفجار ناسفة جنوب غربي بغداد دون وقوع خسائر بشرية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، ظهر اليوم، في منطقة الشرطة الرابعة جنوب غربي بغداد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية".

