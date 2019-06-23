الارشيف / اخبار العالم

انفجار ناسفة جنوب غربي بغداد دون وقوع خسائر بشرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفاد مصدر أمني، الأحد، بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الشرطة الرابعة جنوب غربي بغداد دون وقوع خسائر بشرية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، ظهر اليوم، في منطقة الشرطة الرابعة جنوب غربي بغداد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار ناسفة جنوب غربي بغداد دون وقوع خسائر بشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا