تقرير: الأسعار أعلى بالأردن والقدرة الشرائية فيها أقل مقارنة بالعراق

كشف تقرير نشر على موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، أن الأسعار في الأردن أعلى مقارنة بالعراق، مبيناً أن القدرة الشرائية في الأردن أقل منها بالعراق.
وقال التقرير بحسب اخر تحديث في شهر حزيران الحالي، إن "أسعار المستهلك في الأردن أعلى بنسبة 37.38% منها في العراق، فيما تكون أسعار المستهلك بما في ذلك الإيجار في الأردن أعلى بنسبة 30.47% مما كانت في العراق".
وأضاف، أن "أسعار الإيجارات في الأردن أعلى بنسبة 4.91٪ عنها في العراق، فيما ترتفع أسعار المطاعم في الأردن بنسبة 48.90٪ مقارنة بالعراق"، مبينة أن "أسعار البقالة في الأردن أعلى بنسبة 30.03 ٪ عن مثيلاتها في العراق".
وأضاف، أن "أسعار الإيجارات في الأردن أعلى بنسبة 4.91٪ عنها في العراق، فيما ترتفع أسعار المطاعم في الأردن بنسبة 48.90٪ مقارنة بالعراق"، مبينة أن "أسعار البقالة في الأردن أعلى بنسبة 30.03 ٪ عن مثيلاتها في العراق".
وأشار التقرير، إلى أن "القدرة الشرائية المحلية في الأردن تقل بنسبة 18.54٪ مقارنة بالعراق".
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