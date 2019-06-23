"ثلاثية" تكتب شهادة وفاة أردوغان "سياسياً" بإسطنبول

لم يعد رجب طيب أردوغان ذلك السيف المسلط على رقاب الأتراك، إذ بات أبناء إسطنبول على بعد خطوات من عبور بحر "الخليفة المزعوم" إلى شاطئ المعارض الملهم أكرم إمام أوغلو.

في إسطنبول درس قاس لبن علي يلدريم مرشح نظام أردوغان، حيث تدفع 3 أمواج سفينة الرئيس التركي بعيدا عن شاطئ كبرى الولايات، بداية من الانشقاقات الواسعة بمعسكر "الإسلام السياسي"، مروراً بالأزمة الاقتصادية، وانتهاء بضغوط لمنع تزوير الانتخابات.

تآكل القاعدة الانتخابية

عصمت أكشاي، أستاذ العلوم السياسية المقالة من الجامعات التركية، بعد توقيعها وثيقة العلماء لوقف العدوان التركي على الأكراد في عفرين، قالت بدورها: "إن القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية تآكلت بشكل واضح"، مشيرة إلى أن "الرغبة في الاحتفاظ بالسلطة على حساب تعليق العمليات الديمقراطية والقانونية تثير مزيدا من ردود الفعل".

ورأت "أكشاي" أن "هناك تزايدا لنزعة الانقسامات داخل العدالة والتنمية، وكذلك الفساد، نتيجة لتدهور القيم الأخلاقية"، موضحة أن هذه العوامل تسببت في فقدان مصداقية الحزب، وأخذ الشعب مسافة منه".

من جهته، قال أكاديمي تركي محافظ من حزب أردوغان، رفض الكشف عن هويته: "الجميع من حولي يعتقدون أن إلغاء نتائج انتخابات إسطنبول أمر غير مقبول؛ لكن لا أحد يجرؤ على الحديث عنه، لأنه سيكون كافياً لنا أن نتهم بالانتساب إلى أنصار فتح الله غولن"، بحسب مجلة "سليت" الفرنسية.





وأضاف أنه "في سياق الاستقطاب السياسي والديني المتطرف، الذي يتغذى من تصريحات قادة حزب العدالة والتنمية ووسائل الإعلام الموالية لأردوغان التي تصنف أي معارض بالإرهاب، فإن التعبير عن الخلاف ليس بالأمر السهل دائمًا".

وبالعودة إلى أكشاي، فأشارت إلى تشققات مؤسسية، فمن ناحية تم دفع رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو إلى الاستقالة في عام 2016 بسبب خلافاته مع أردوغان، والذي أصدر عقب إلغاء الانتخابات "بيان" يوجه انتقادات قاسية لنظامه؛ وكان يستعد لمغادرة الحزب مع حاشيته.

من ناحية أخرى، يستعد وزير الاقتصاد السابق وكبير المفاوضين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، علي باباجان، لمغادرة الحزب وغيره من الشخصيات المؤسسة لحزب العدالة والتنمية، تحت رعاية عبد الله جول، الرئيس التركي السابق، الذي تم تهميشه أيضًا لعدة سنوات.





Advertisements

من جانبه، قال موظف متقاعد في (كاسيمباسا) الحي الذي ينحدر منها أردوغان، ويدعى نيكاتي، إن الإلغاء التعسفي للتصويت الذي أجري في 31 مارس/آذار الماضي أدى إلى تحرير أصوات مؤيدي أردوغان، حتى لو ظل الحذر قائمًا.

وأضاف: "لقد سئمنا من الأكاذيب، لقد صوت لصالح يلدريم في 31 مارس/أذار، لكن لماذا لا يريدون التخلي عن رئاسة بلدية هذه المدينة تحديداً؟، فهم يسيطرون على كل شيء، كيف سيكون حزب الشعب الجمهوري هو الذي سرق الأصوات؟".

في الواقع، يعد تدهور مستوى المعيشة في السياق الحالي للأزمة الاقتصادية أحد الأسباب التي تسرع في تآكل شعبية الناخبين المحافظين، ووفقًا لعصمت أكشاي: "بلغت بطالة الشباب في إسطنبول 25٪، وتؤثر الأزمة الاقتصادية سلباً بقوة على ربات البيوت، وهن أحد الأسس التي يعتمد عليها حزب العدالة والتنمية في التصويت".

أزمة الأكراد

ولعل العامل الثالث الذي دفع الأتراك إلى توجيه أنظارهم إلى مرشح المعارضة، هو أن إمام أوغلو يدافع عن المصالحة بين الأيديولوجيات السياسية في الوقت نفسه يطرح هويته المحافظة حتى لا يخيف جمهور الناخبين من حزب العدالة والتنمية، فهو يتعرض باستمرار لهجوم خصومه الذين يتهمونه بأنه ينحدر من أصول يونانية.

ولفتت الباحثة السياسية إلى تكتيك آخر للحزب التركي الحاكم لاستعادة أصوات الناخبين، مشيرة إلى زيارة يلدريم لجماعة المسلمين الإسماعيليين القوية لتأكيد دعمه، إضافة إلى تسميته للأكراد في خطاباته "أشقائي الأكراد"، ورغم ذلك لا يبدو أن نتيجة هذه العملية قد نجحت.

في هذا السياق، اعتبرت مجلة "لوبوان" الفرنسية، أن أصوات الأكراد في تلك الانتخابات ستكون حاسمة، موضحة أنه بينما يتوسل حزب العدالة والتنمية ناخبيه للنزول للتصويت لصالح مرشحهم في الانتخابات المعادة بعدما تغيب الكثير في الانتخابات السابقة، فإن الأكراد يعتبرون تلك الانتخابات مسألة مصيرية كأنهم يخوضون معركة بقاء أمام النظام التركي.

وما بين هذا وذاك، تفرض مخاوف التزوير نفسها بقوة، فمن جانبها، اعتبرت صحيفة "لا تريبين دو جينيف" السويسرية، أن انتخابات إسطنبول الاختبار الأخير لشعبية أردوغان وحزبه في خضم أزمة اقتصادية عميقة تشهدها البلاد، متسائلة "هل سيلجأ إلى التزوير؟".

ووفقاً للمحللين، فإن تلك الانتخابات المصيرية ستكون نتيجتها إما هزيمة منكرة أخرى لأردوغان تقضي على مستقبله السياسي، وإما انتصارا مشوهاً بعد إلغاء الانتخابات الأولى وسط شكوك احتمالية اللجوء إلى التزوير.

وهذا السيناريو رجحته أيضاً صحيفة "لاديبيش" الفرنسية، موضحة مخاوف المعارضة التركية من تزوير الانتخابات، مشيرة إلى أن أردوغان من الواضح أنه لن يقبل بالهزيمة وسيسعى جاهداً إلى تغييرها على الرغم من أن الفجوة في الجولة الأولى بين مرشح حزبه ومرشح المعارضة أكثر من 13 ألف صوت من إجمالي عدد الناخبين المحتملين 10 ملايين.

وتعني خسارة أردوغان في هذه الجولة، طي صفحة ربع قرن من حزب العدالة والتنمية الحاكم، سواء في إسطنبول أو البلاد بأكملها.