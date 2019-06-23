سياسي ألماني: اليمين المتطرف اخترق الجيش

قال السياسي البارز والرئيس السابق للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي "يمين وسط"، فريدرش مارتس، إن العديد من جنود الجيش وعناصر الشرطة يؤيدون حزب البديل "يمين متطرف".



وأضاف مارتس الذي ينتمي للاتحاد المسيحي المنحدرة منه المستشارة أنجيلا ميركل، في تصريحات لصحيفة بيلد الخاصة، الأحد: "نحن نخسر بوضوح جزءا من جنود الجيش لصالح حزب البديل"، متابعا "كما نخسر جزءا من عناصر الشرطة الاتحادية لصالح الحزب نفسه".

وأوضح أنه "لمواجهة هذا الاتجاه المتزايد، يجب أن يقف الاتحاد المسيحي في ظهر سلطات الأمن والجيش بدون أي تردد أو مواربة".

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مارتس أشار أيضا إلى أنه يعتمد على تقارير داخلية قدمت للبرلمان ونقاشات داخل لجنتي الدفاع والداخلية، في تأكيده على اختراق حزب البديل للجيش والشرطة.

وتابع "كما أن لدي أقارب وأصدقاء كثرا داخل الجيش يخبروني عن الأجواء داخله"، مضيفا "أن وجود مؤيدين للبديل داخل الجيش أمر مقلق للغاية".

ولا توجد تقديرات واضحة لعدد جنود الجيش الألماني المنتمين لليمين المتطرف، لكن يظهر بين الحين والآخر حالات تطرف داخله، كان آخرها قبل عام ونصف العام، حيث اتهم ضابط يدعى فرانكو إيه، بتكوين خلية يمنية متطرفة داخل الجيش، وانتحال صفة لاجئ والتخطيط لهجوم إرهابي، واغتيال سياسيين.

وتقدر السلطات الألمانية عدد الأشخاص المدنيين المنتمين لليمين المتطرف بـ٢٤ ألف شخص في عموم البلاد.