الان تتابع قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل أسيرًا محررًا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، أسيرًا محررًا فلسطينيًا من اليامون غرب جنين.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في جنين، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير المحرر رائد صلاح أبو الحسن، وفتشته وعبثت بمحتوياته، قبل أن تعتقله.
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