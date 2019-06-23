وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ويرافقه عدد من وزراء الحكومة، غادروا على متن طائرة خاصة من القاهرة، وتم إنهاء إجراءاتهم عبر الاستراحة الحكومية بالمطار.
ويرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفد من الجمعية المصرية لشباب الأعمال، يضم 10 أعضاء بأعمال الدورة الثانية وعشرين من المنتدى العربي الألماني، ومن المقرر أن تضم البعثة المصرية 130 عضوًا، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية.
ويتناول المنتدى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي العربي الألماني المشترك في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتحول الصناعي والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة، وكيفية تعزيز جهود التنمية الصناعية ودور المناطق الحرة في دعم هذا القطاع، إضافة إلى استعراض سبل التعاون في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان، فضلًا عن تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الخاصة بتمكين رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء المصري فى زيارة إلى ألمانيا على رأس وفد وزاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.