تسخير العمال وسرقة رواتبهم.. فضيحة جديدة لقطر أثناء تجهيز الملاعب لكأس العالم

في فضيحة جديدة لقطر، نشر موقع "ذا ناشيونال" ما يفيد بأن قطر أنفقت 3 مليارات درهم على 40 ملعبًا في سباقها لتكون جاهزًة لكأس العالم 2022، لكن العمال المهاجرين الذين يبنونها يحصلون على أجر فقط بقيمة 3.8 دراهم في الساعة.

ومات أكثر من 1400 مهاجر منذ بدء العمل بسبب الظروف السيئة وتتوقع جماعات حقوق الإنسان أن يرتفع عدد القتلى إلى 4000 بحلول عام 2022.

واتخذت نيبال والفلبين إجراءات موحدة الأسبوع الماضي في محاولة لحماية مواطنيها العاملين في قطر من الانتهاكات.

يأتي ذلك بعد أن اعتذر وزير الرياضة القطري عن الوفيات في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال رئيس اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان، شيتو جاسكون: "في نهاية المطاف، كان هناك التزام من جانب قطر بأنهم سوف يلتزمون بمعايير العمل الدولية وبالطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها ضمان أن تبرز هذه القضايا.

وأضاف"لهذا السبب نحن بحاجة إلى العمل عن كثب مع سفاراتنا هناك؛ للتأكد من أن أي قضايا تتعلق بحقوق العمال ستتم معالجتها بسرعة من قبل حكومة قطر".

