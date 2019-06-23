التفاصيل كاملة قريباً.. مشروعي سعودي جديد داخل الأراضي اليمنية

قالت وزارة الأشغال العامة والطرق اليمنية إن الترتيبات الخاصة ببدء تأهيل طريق العبر الذي يربط اليمن بالمملكة العربية السعودية ، وصلت إلى مراحلها النهائية.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل كاملة خلال الأيام القليلة القادمة، بحيث يتم إعادة تأهيل الطريق الحيوي بما يضمن إنجاز أعمال التأهيل بشكل متوازي في كل المقاطع وبفترة زمنية قصيرة.

وأكدت وزارة الأشغال أنها تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتوفير التمويل اللازم لاستكمال إجراءات وبرامج تأهيل البنية التحتية وفي مقدمة ذلك الطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظات اليمنية خلال الأشهر القادمة.

وكشفت الوزارة عن تكفل المملكة العربية السعودية عبر "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" بتمويل وتنفيذ مشروع تأهيل طريق العبر.