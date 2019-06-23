ويتيح النظام الجديد نوعين من الإقامة، الأولى الدائمة مقابل 800 ألف ريال سعودي (213321 دولارا)، والثانية الإقامة لمدة عام قابل للتجديد مقابل 100 ألف ريال (26665 دولارا).
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على الخطة، الشهر الماضي، وافتتح، اليوم الأحد، الموقع الإلكتروني الذي يمكن من خلاله التقدم بالطلبات.
وستتيح تلك الإقامة للوافدين الأجانب حرية الحركة والقدرة على امتلاك العقارات وإبرام المعاملات في المملكة.
ويعمل في المملكة حاليا أكثر من عشرة ملايين وافد، في ظل نظام يشترط وجود كفيل سعودي، وتصدر لهم تأشيرة خروج وعودة كلما أرادوا مغادرة البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تطلق نظام الإقامة المميزة للوافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.