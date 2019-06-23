أبوالغيط يكشف عن عجز الموازنة الفلسطينية ويقدرها بملايين الدولارات

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابوالغيط ، أهمية دعم الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية، أو بأي صورة من صور الدعم المالي، على سبيل المنح أو حتى القروض، من أجل تجاوز الأزمة المالية الراهنة.
وقال أبوالغيط فى كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، إن عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو 700 مليون دولار هذا العام في ظل محدودية الموارد والإيرادات، مشيرا الى أن أموال الضرائب المستحقة للسلطة تُمثل نحو 70 بالمئة من الإيرادات المحلية الفلسطينية.
وعقد اليوم وزراء المالية العرب اجتماعا بالقاهرة برئاسة تونس "رئيس القمة العربية" ، لبحث كيفية توفير شبكة الآمان المالية لدولة فلسطين لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني.
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