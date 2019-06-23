خبير عسكري: تركيا وإيران تسعيان لاستعادة "العثمانية والفارسية" وقطر عميلة

أكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة المصرية، الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء نصر سالم، بأن تركيا صاحبة حلم استعادة الخلافة العثمانية فيما تسعى إيران لاستعادة الإمبراطورية الفارسية بينما قطر دولة عميلة.

وبين في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - " إلى أنّ هناك روابط وطموحات وأهدافاً عدة تجمع «ثلاثي الشر»، وتعطي لتحالفه بعداً تآمرياً.

مشيراً إلى أن تركيا صاحبة حلم استعادة الخلافة العثمانية والهيمنة، فيما تسعى إيران لاستعادة الإمبراطورية الفارسية، بينما قطر دولة عميلة، كل مؤهلاتها دفع أي فواتير تُطلب منها لصالح تنفيذ استراتيجية تشتيت الدول العربية، عبر الإنفاق على المنظمات الإرهابية، وتقسيم الدول، ومحاولات إضعاف الأنظمة والحكومات العربية.

محاولات تدمير

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ويبيّن سالم ، أنّ ثلاثي الشر، ينطلق من هدف واحد، يتمثّل في تدمير الدول العربية، باعتبار أنّ الأمة العربية القوية الواحدة، تعيق تنفيذ تلك الأجندة الهادفة مصلحة الأعداء في تفتيت الدول العربية.

مشيراً إلى أنّ ممارسات هذا الثلاثي، تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي، والمعاهدات والمواثيق الدولية. ويحذّر الخبير الاستراتيجي، من بعض الجهات التي تساعد ذلك ثلاثي الشر، على رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، والجماعات والتنظيمات الإرهابية المشابهة.

لافتاً إلى أن وحدة الدول العربية وتماسك الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقوتها، وثقة شعوبها في قياداتها، هي سر قوتنا في المواجهة والتصدي لتلك المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة.