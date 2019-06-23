واشنطن تعاقب 5 شركات تكنولوجية صينية جديدة

وأدرجت وزارة التجارة الأميركية، كلا من شركة سوغون الكبرى للإلكترونيات، وثلاثة من فروعها لتصنيع الرقائق، ومعهدا معلوماتيا تابعا للجيش الصيني، في قائمة الشركات التي يحظر عليها بيع الأدوات التكنولوجية في الولايات المتحدة.
بينما قالت الإدارة الأمريكية ان هذه الشركات «تصرفت ضد الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة».
يأتي هذا عقب إدراج شركة هواوي الصينية على القائمة السوداء لواشنطن حيث ترى انها تقوم بممارسات ضد الأمن الأمريكي.
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