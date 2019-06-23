واشنطن تعاقب 5 شركات تكنولوجية صينية جديدة

مازالت الحرب الأمريكية الصينية في أجها، فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمس شركات تكنولوجية صينية جديدة،وذلك قبل أيام من لقاء مرتقب بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ على هامش قمة العشرين في اليابان.

وأدرجت وزارة التجارة الأميركية، كلا من شركة سوغون الكبرى للإلكترونيات، وثلاثة من فروعها لتصنيع الرقائق، ومعهدا معلوماتيا تابعا للجيش الصيني، في قائمة الشركات التي يحظر عليها بيع الأدوات التكنولوجية في الولايات المتحدة.

بينما قالت الإدارة الأمريكية ان هذه الشركات «تصرفت ضد الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة».

يأتي هذا عقب إدراج شركة هواوي الصينية على القائمة السوداء لواشنطن حيث ترى انها تقوم بممارسات ضد الأمن الأمريكي.

