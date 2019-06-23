وأكد العسيلي خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة مركز بال تريد برئاسة عرفات عصفور، حجم الشراكة ما بين الوزارة ومركز التجارة الفلسطيني كون تنمية التجارة الفلسطينية ضرورة وطنية لما لها من أهمية في زيادة عجلة الإنتاج وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واطلع الوزير مجلس إدارة بال تريد على نتائج وتوصيات اجتماع للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربي، والتي تمخض عنها الرغبة بالاستثمار في فلسطين والعمل على توقيع مذكرة تفاهم مع منصة (السندباد) للترويج الكترونية للمنتجات الفلسطينية بما يمكن من تسويق المنتجات في الأسواق العربية والإسلامية والوصول إلى مزيد من الأسواق الدولية بما ينعكس ايجابا على الصادرات الوطنية.
وبين العسيلي خلال الاجتماع أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة وطنية للتحضير لعقد المؤتمر العربي الاقتصادي للاستثمار في فلسطين المقرر عقده في القاهرة قبل نهاية العام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير فلسطيني: سنعمل على إعادة تفعيل المجلس الفلسطيني للصادرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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