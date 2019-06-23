شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: لا يمكن التصدي للتوترات في الخليج إلا سياسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، إن أزمة الخليج تتطلب عملًا مشتركًا للتهدئة ولإيجاد حل سياسي عبر الحوار والمفاوضات. وأضاف قرقاش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": «الأزمة التي طال صنعها تتطلب اهتمامًا جماعيًّا؛ في المقام الأول إلى إلغاء التصعيد وإيجاد حلول سياسية من خلال الحوار والمفاوضات»، مؤكدًا «أهمية الأصوات الإقليمية لتحقيق حلول مستدامة».



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