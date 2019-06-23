شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعرب عن قلقها بشأن التصرفات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (لندن) أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن بلاده تشارك المجتمع الدولي القلق بشأن التهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن بلاده تشارك المجتمع الدولي القلق بشأن التهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح المتحدث في تصريح صحفي أن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني الدكتور أندرو موريسون سينقل اليوم خلال زيارة رسمية إلى طهران قلق المملكة المتحدة والمجتمع الدولي من التصرفات الإيرانية في المنطقة. كما جدد المسؤول رفض بلاده لتهديدات طهران بخصوص التخلي عن إلتزاماتها تجاه الاتفاق النووي.



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