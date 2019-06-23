عبدالسلام ردا على نتانياهو: الدفاع عن قضية الأمة وسام شرف نعتز به

لفت رئيس الوفد الوطني ​اليمن​ي المفاوض والناطق الرسمي باسم جماعة "​أنصار الله​" ​محمد عبدالسلام​، ردًّا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الّتي اعتبر فيها العدوان على اليمن جزءًا من معركته ضدّ ​فلسطين​، إلى أنّ "نتانياهو في مؤتمر صحافي يدافع عن عدوان ​السعودية​ بكل وضوح ويعتبر الحرب على اليمن جزءًا من معركته ضدّ فلسطين، ويصف الرد اليمني على العدوان الأميركي- السعودي بأنّه تهديد على الكيان الصهيوني الغاصب".

وشدّد على أنّ "الرد بالنسبة لنا وسام شرف نعتزّ به للدفاع عن قضية الأمة في زمن الانبطاح للمشروع الصهيو-أميركي".