عبدالسلام ردا على نتانياهو: الدفاع عن قضية الأمة وسام شرف نعتز به

لفت رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض والناطق الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" محمد عبدالسلام، ردًّا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الّتي اعتبر فيها العدوان على اليمن جزءًا من معركته ضدّ فلسطين، إلى أنّ "نتانياهو في مؤتمر صحافي يدافع عن عدوان السعودية بكل وضوح ويعتبر الحرب على اليمن جزءًا من معركته ضدّ فلسطين، ويصف الرد اليمني على العدوان الأميركي- السعودي بأنّه تهديد على الكيان الصهيوني الغاصب".
وشدّد على أنّ "الرد بالنسبة لنا وسام شرف نعتزّ به للدفاع عن قضية الأمة في زمن الانبطاح للمشروع الصهيو-أميركي".
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