روحاني: اختراق الطائرة المسيرة الأميركية لمجال إيران الجوي هو بداية لتوتر جديد بالمنطقة

شدّد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ على أنّ "اختراق الطائرة المسيرة الأميركية للمجال الجوي الإيراني، هو بداية لتوتر جديد في المنطقة". ولفت إلى أنّ "على ​المجتمع الدولي​ الرد بشكل مناسب على اختراق الطائرة الأميركية المسيرة الأجواء الإيرانية"، مؤكّدًا أنّ "ضمان أمن واستقرار المنطقة مسؤوليّة دولها، والتدخّل الأميركي أساس مشاكلها". وركّز على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية شرعنت الإرهاب الاقتصادي ضدّ شعبنا وفرضت عقوبات تشمل الأدوية والمواد الغذائية".

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