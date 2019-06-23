صادق 171 نائبًا إيرانيًّا على الخطوط العريضة لمشروع قانون "استعادة الاموال غير المشروعة للمسؤولين"، في حين عارض 15 نائبًا وامتنع 7 نواب عن التصويت، من إجمالي 229 نائبًا حضروا الاجتماع المفتوح لمجلس الشورى في إيران.
وردّد النواب في المجلس، شعار "الموت لأميركا".
وندّدوا بشدّة بـ"ممارسات الولايات المتحدة الأميركية العدائيّة وانتهاكها للمجال الجوي الإيراني".
وكان قد لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى "أنّه لم يُلغِ الضربة العسكرية على إيران، كما أوردت وسائل الإعلام، وإنّما أصدر أمرًا بوقف تنفيذها في الوقت الحالي".
وجاء تصريح ترامب بعد ساعات من إعلانه أنّ واشنطن ستفرض حزمة جديدة ومشدّدة من العقوبات على طهران غدًا الإثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمان إيران أقر قانون "استعادة الأموال غير المشروعة" والنواب رددوا شعار "الموت لأميركا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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