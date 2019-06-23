برلمان إيران أقر قانون "استعادة الأموال غير المشروعة" والنواب رددوا شعار "الموت لأميركا"

صادق 171 نائبًا ​إيران​يًّا على الخطوط العريضة لمشروع قانون "استعادة الاموال غير المشروعة للمسؤولين"، في حين عارض 15 نائبًا وامتنع 7 نواب عن التصويت، من إجمالي 229 نائبًا حضروا الاجتماع المفتوح ل​مجلس الشورى​ في إيران.

وردّد النواب في المجلس، شعار "الموت لأميركا".

وندّدوا بشدّة بـ"ممارسات ​الولايات المتحدة الأميركية​ العدائيّة وانتهاكها للمجال الجوي الإيراني".

وكان قد لفت الرئيس الأميركي ​​دونالد ترامب​​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى "أنّه لم يُلغِ الضربة العسكرية على ​إيران​، كما أوردت وسائل الإعلام، وإنّما أصدر أمرًا بوقف تنفيذها في الوقت الحالي".

وجاء تصريح ترامب بعد ساعات من إعلانه أنّ ​واشنطن​ ستفرض حزمة جديدة ومشدّدة من العقوبات على ​طهران​ غدًا الإثنين.