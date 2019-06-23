محكمة سودانية أمرت باعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها بأوامر من المجلس العسكري

كشف المحامي عبد العظيم الحسن "أنّه رفع دعوى قبل عشرة أيام ضدّ قطع ​الإنترنت​، واليوم أمرت القاضية عواطف عبد اللطيف، هيئة الإتصالات باعادة خدمة الإنترنت فورًا"، بعد انقطاعها بأوامر من ​المجلس العسكري​ الحاكم عقب عمليّة أمنيّة دامية استهدفت المحتجين في وقت سابق هذا الشهر.

وكان قد قطع المجلس العسكري الحاكم الإنترنت عن الخطوط المحمولة والأرضية في أنحاء ​السودان​، في خطوة رأى البعض أنّ الهدف منها منع المتظاهرين من تنظيم التجمعات.

وحدّ قطع الإنترنت من خروج مظاهرات كبيرة ضدّ العسكريين الّذين يرفضون نقل السلطة إلى المدنيين، الّذي يشكّل المطلب الرئيسي للمحتجين.