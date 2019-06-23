مسؤول إيراني: قائد الثورة يرفض رسالة ترامب بينما الملك السعودي يقبّل يد ميلانيا

شدّد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في ​إيران​ العميد غلام حسين غيب برور، على أنّ "قائد ​الثورة الإسلامية​ رفض رسالة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ باقتدار، فيما يقبّل الملك السعودي ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ الذليل يد زوجة ترامب (ميلانيا)".

ولفت برور إلى أنّ "قيام دولة مهمّة مثل ​اليابان​ بنقل رسالة من الغرب، ورفض قائد الثورة لها باقتدار مؤشّر إلى العزّة والشموخ".