شدّد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في إيران العميد غلام حسين غيب برور، على أنّ "قائد الثورة الإسلامية رفض رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باقتدار، فيما يقبّل الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذليل يد زوجة ترامب (ميلانيا)".
ولفت برور إلى أنّ "قيام دولة مهمّة مثل اليابان بنقل رسالة من الغرب، ورفض قائد الثورة لها باقتدار مؤشّر إلى العزّة والشموخ".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: قائد الثورة يرفض رسالة ترامب بينما الملك السعودي يقبّل يد ميلانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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