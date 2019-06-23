غوتيريش: تعاون الأمم المتحدة والحكومة اليمنية هو "مفتاح الحل"

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في رسالة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أنّ "التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية يشكّل مفتاح الحل للأزمة في اليمن".
ولفت إلى "أنّه أخذ بالاعتبار أسباب قلق الأخير"، في تلميح إلى انتقاد هادي لأداء المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث. ونوّه إلى "الشراكة مع الحكومة اليمنية في التوصّل إلى الحلّ السلمي المنشود على أساس المرجعيات الثلاث المتمثلّة بالمبادرة الخليجية وآليتّها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة".
يُذكر أنّ في أيار الماضي، بعث هادي برسالة إلى غوتيريس، انتقد فيها أداء غريفيث، وبالذات بشأن إجراءات تنفيذ اتفاق ستوكهولم بخصوص ميناء الحديدة.
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