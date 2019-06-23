غوتيريش: تعاون الأمم المتحدة والحكومة اليمنية هو "مفتاح الحل"

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، في رسالة إلى الرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​، أنّ "التعاون بين ​الأمم المتحدة​ و​الحكومة اليمنية​ يشكّل مفتاح الحل للأزمة في اليمن".

ولفت إلى "أنّه أخذ بالاعتبار أسباب قلق الأخير"، في تلميح إلى انتقاد هادي لأداء المبعوث الأممي إلى اليمن ​مارتن غريفيث​. ونوّه إلى "الشراكة مع الحكومة اليمنية في التوصّل إلى الحلّ السلمي المنشود على أساس المرجعيات الثلاث المتمثلّة ب​المبادرة الخليجية​ وآليتّها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة".

يُذكر أنّ في أيار الماضي، بعث هادي برسالة إلى غوتيريس، انتقد فيها أداء غريفيث، وبالذات بشأن إجراءات تنفيذ ​اتفاق ستوكهولم​ بخصوص ميناء الحديدة.