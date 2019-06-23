فرع المعلومات يوقف 3 سوريين في الوزاني

أوقفت دورية تابعة ل​فرع المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ في ​حاصبيا​ ​مرجعيون​، في بلدة الوزاني، ثلاثة سوريين، وهم: ا. خ (38 عاما) بجرم الدخول خلسة الى الاراضي اللبنانية ص. ش (24 عاما) وشقيقه خ.ش (14 عاما) بجرم اقامة منتهية الصلاحية وسلموا جميعهم الى مخفر ​الخيام​ لاجراء المقتضى.

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