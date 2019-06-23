الجيش: 4 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 21 حزيران 2019 الساعة 20:00، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​بيروت​ وضواحيها و​بعبدا​، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 22 حزيران 2019 الساعة 2:00 من فوق البلدة المذكورة".

وأوضحت في بيان، أنّ "بتاريخ 22 حزيران 2019 الساعة 1:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 7:05 من فوق البلدة المذكورة".

وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 6:05، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الشوف​ و​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 11:55 من فوق بلدة ​علما الشعب​"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 10:55، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الشوف والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 18:15 من فوق بلدة علما الشعب".