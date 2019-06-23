بلدية العقبه في قضاء راشيا: لم نعرف حتى الآن هدف زيارة وزير البيئة الاستعراضية الميمونة

اشارت بلدية العقبه في ​قضاء راشيا​ في بيان الى انه "فجأة ودون علم مسبق للمجلس البلدي او مختار البلده، كما تقتضي الأصول والأعراف، دخل وزير البيئه ​فادي جريصاتي​ الى بلدتنا وزار مكب النفايات كما قيل لنا ولم نعرف حتى الآن الهدف من زيارته الاستعراضية الميمونة، ولم نعلم اذا زارنا بصفته الوزارية او الحزبيه .

اضاف البيان "كنّا نتمنى على معاليه احترام الأصول في زيارته والتصرف من موقع مسؤوليته كوزير بيئه وليس كمسؤول حزبي، لكنه فضل الدخول خلسه، لذلك سنرسل الى معاليه بالبريد خريطه ​لبنان​ ليتعرف بشكل افضل على جغرافيته وتاريخه حتى لا يضل الطريق مره أخرى".