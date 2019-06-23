اشارت بلدية العقبه في قضاء راشيا في بيان الى انه "فجأة ودون علم مسبق للمجلس البلدي او مختار البلده، كما تقتضي الأصول والأعراف، دخل وزير البيئه فادي جريصاتي الى بلدتنا وزار مكب النفايات كما قيل لنا ولم نعرف حتى الآن الهدف من زيارته الاستعراضية الميمونة، ولم نعلم اذا زارنا بصفته الوزارية او الحزبيه .
اضاف البيان "كنّا نتمنى على معاليه احترام الأصول في زيارته والتصرف من موقع مسؤوليته كوزير بيئه وليس كمسؤول حزبي، لكنه فضل الدخول خلسه، لذلك سنرسل الى معاليه بالبريد خريطه لبنان ليتعرف بشكل افضل على جغرافيته وتاريخه حتى لا يضل الطريق مره أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية العقبه في قضاء راشيا: لم نعرف حتى الآن هدف زيارة وزير البيئة الاستعراضية الميمونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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