القطان: ندعو للوحدة بين المسلمين لان الوحدة هي الدين

أكد الشيخ أحمد القطان رئيس جمعية "قولنا والعمل" وجوب توطيد أواصر الأخوة والمحبة فيما بيننا، كما يجب علينا ان ننبذ الطائفية والمذهبية، مشيرا خلال كلمة له في بلدة تمنين التحتا الى ان " نحن لا نقول ان الوحدة بين المسلمين ينبغي أن تكون دفاعا عن حزب الله أو دفاعا عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل ندعو للوحدة فيما بين المسلمين، لان الوحدة هي الدين والله تعالى ارادنا امة واحدة" .
وجدد الشيخ القطان إدانته للهجمة العالمية على الجمهورية الاسلامية الإيرانية وسأل ان " لو دخل التكفيريون الى لبنان هل ميزوا بين طائفة واخرى، بين مذهب واخر، بين بلدة واخرى، بين مدينة واخرى ؟ إذاً هذه الحرب هي على كل الإسلام ، هذه الحرب هي على السنة قبل الشيعة وعلى حركات المقاومة في فلسطين . وشدد على أن المراد من صفقة القرن التي ستعقد في البحرين ان نبيع هذه القضية ، القضية المركزية، أي ان نبيع فلسطين .
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