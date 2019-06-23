القطان: ندعو للوحدة بين المسلمين لان الوحدة هي الدين

أكد ​الشيخ أحمد القطان​ رئيس جمعية "قولنا والعمل" وجوب توطيد أواصر الأخوة و​المحبة​ فيما بيننا، كما يجب علينا ان ننبذ الطائفية والمذهبية، مشيرا خلال كلمة له في بلدة تمنين التحتا الى ان " نحن لا نقول ان الوحدة بين المسلمين ينبغي أن تكون دفاعا عن ​حزب الله​ أو دفاعا عن الجمهورية ​الإسلام​ية الإيرانية، بل ندعو للوحدة فيما بين المسلمين، لان الوحدة هي الدين والله تعالى ارادنا امة واحدة" .

وجدد الشيخ القطان إدانته للهجمة العالمية على الجمهورية الاسلامية الإيرانية وسأل ان " لو دخل التكفيريون الى لبنان هل ميزوا بين طائفة واخرى، بين مذهب واخر، بين بلدة واخرى، بين مدينة واخرى ؟ إذاً هذه الحرب هي على كل الإسلام ، هذه الحرب هي على السنة قبل الشيعة وعلى حركات ​المقاومة​ في ​فلسطين​ . وشدد على أن المراد من ​صفقة القرن​ التي ستعقد في البحرين ان نبيع هذه القضية ، القضية المركزية، أي ان نبيع فلسطين .