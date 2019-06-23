عقيص: أسأل عن القضاء الذي يبادل تعصبي الدائم له بالخذلان

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، إلى "أنّني أسأل عن الطعن بمرسوم التجنيس الّذي قدّمناه إلى مجلس شورى الدولة، أسأل عن الإخبار الّذي قدّمناه إلى النيابة العامة التمييزية عن مخالفات إدارة الجمارك، أسأل عن الإخبار عن الأضرار اللاحقة بطريق زحلة ترشيش، ومراجعات عديدة أُخرى".ط
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّني أسأل عن هذا القضاء الّذي يبادل تعصّبي الدائم له، بالخذلان".
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