عقيص: أسأل عن القضاء الذي يبادل تعصبي الدائم له بالخذلان

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، إلى "أنّني أسأل عن الطعن ب​مرسوم التجنيس​ الّذي قدّمناه إلى ​مجلس شورى الدولة​، أسأل عن الإخبار الّذي قدّمناه إلى ​النيابة العامة التمييزية​ عن مخالفات إدارة ​الجمارك​، أسأل عن الإخبار عن الأضرار اللاحقة ب​طريق زحلة​ ​ترشيش​، ومراجعات عديدة أُخرى".ط

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّني أسأل عن هذا ​القضاء​ الّذي يبادل تعصّبي الدائم له، بالخذلان".