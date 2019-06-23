حركة حماس في لبنان نوهت برفض بري صفقة القرن ومؤتمر البحرين

نوه ممثل "حماس" في لبنان أحمد عبدالهادي بـ"الموقف المشرف لرئيس مجلس النواب نبيه بري، الرافض لصفقة القرن ومؤتمر البحرين الاقتصادي، وتأكيده دعم مقاومة الفلسطينيين وحقوقهم في مقدساتهم وأرضهم وعودتهم إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم، ورفضه ايضا كل مشاريع التوطين والتهجير وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية".
وطالب عبد الهادي في بيان، الزعماء العرب بـ "أن يطلقوا مواقف مشابهة لمواقف الرئيس بري، وبأن ينسحب من أعلن مشاركته في المؤتمر".
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