حركة حماس في لبنان نوهت برفض بري صفقة القرن ومؤتمر البحرين

نوه ممثل "حماس" في ​لبنان​ أحمد عبدالهادي بـ"الموقف المشرف لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، الرافض ل​صفقة القرن​ ومؤتمر ​البحرين​ الاقتصادي، وتأكيده دعم مقاومة الفلسطينيين وحقوقهم في مقدساتهم وأرضهم وعودتهم إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم، ورفضه ايضا كل مشاريع ​التوطين​ والتهجير وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية".

وطالب عبد الهادي في بيان، الزعماء العرب بـ "أن يطلقوا مواقف مشابهة لمواقف الرئيس بري، وبأن ينسحب من أعلن مشاركته في المؤتمر".