دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters نواب إيرانيون يهتفون "الموت لأمريكا" بعد وصفها بأنها "إرهابية"

دبي (رويترز) - هتف نواب إيرانيون "الموت لأمريكا" خلال جلسة برلمانية يوم الأحد بعد أن قال نائب بارز إن الولايات المتحدة هي "الإرهابية الحقيقية في العالم" وسط تصاعد للتوتر مع واشنطن عقب إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه تراجع عن تنفيذ ضربة عسكرية انتقاما من إسقاط الطائرة المسيرة لأن ذلك كان سيسفر عن مقتل نحو 150 شخصا وألمح إلى أنه منفتح على الحوار مع طهران.

وقالت إيران يوم السبت إنها سترد بصرامة على أي تهديد ضدها.

وقال مسعود بزشكيان نائب رئيس البرلمان في بداية الجلسة التي بثتها الإذاعة الرسمية على الهواء "أمريكا هي الإرهابية الحقيقية في العالم من خلال نشر الفوضى في الدول وتزويد جماعات إرهابية بأسلحة متطورة بما يتسبب في انعدام الأمن وما زالت تقول ’تعالوا لنتفاوض’".

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وهتف كثير من النواب بعد ذلك "الموت لأمريكا".

وجاءت تلك الهتافات، التي كثيرا ما تكررت منذ الثورة الإسلامية في 1979 والتي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة، بعد أسابيع من قول ترامب في مقابلة مع محطة تلفزيونية أمريكية "إنهم (الإيرانيون) لم يصرخوا ’الموت لأمريكا’ مؤخرا".

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)