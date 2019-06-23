شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات برلمانية برفع الفوائد وتأجيل الأقساط لمستثمرى مدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى ضوء جلسة الاستماع المنعقدة اليوم لمستثمرى مدينة بدر بحضور ممثلى الحكومة، برفع الفوائد عن المستثمرين، والتى وصلت إلى ضعفى الأقساط، معتبرين أن الفوائد ليس لها أى سند قانونى فى ضوء أن الأرض لم يتم تسليمها للمستثمرين حتى الآن بالمرافق كما جاء فى التعاقد.
كما أوصت اللجنة فى اجتماعها المنعقد برئاسة النائب محمد كمال مرعى، بضرورة تأجيل الأقساط لحين ترفيق الأرض والبدء فى العمل، وعمل لجنة وزارية بمشاركة هيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية العمرانية والشركة القومية القابضة للكهرباء والشركة القومية القابضة للغاز، لكتابة تقرير خلال شهر حول الأوضاع هناك.
وقررت اللجنة تنظيم زيارة ميدانية للمنطقة بعد انتهاء تلك اللجنة من كتابة تقريرها، لمعيانة الأوضاع على أرض الواقع، ومشاهدة معدلات التنفيذ وما إذا كانت المرافق تم توصيلها من عدمه.
كانت هذه تفاصيل خبر توصيات برلمانية برفع الفوائد وتأجيل الأقساط لمستثمرى مدينة بدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.