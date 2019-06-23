شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الداخلية يقترح توسع المشروعات الصغيرة للمفرج عنهم لتجنب عودتهم للجريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، بتفعيل الرعاية اللاحقة للسجناء وإيجاد حلول للعقبات التى تواجههم بعد الإفراج عنهم.

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واقترح اللواء عصام أبو العز مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، التوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة لخريجى السجون لتجنب عودتهم للجريمة، متابعًا: "فى ظل ندرة فرص العمل وعزوف أصحاب الأعمال عن تشغيلهم يمكن إنشاء كيانات اقتصادية مهنية تستوعب أعداد من هذه الفئات وإقامة ورش منتجة وورش حرف ومصانع ملابس ومصانع حلوى".

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وقال مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، إن مصنع حلوى السجون يدخل فى الشهر نحو 2 مليون جنيه بخلاف المواشى ومزارع الفاكهة، مقترحًا أن يشرف على المشروع ضباط شرطة سابقين لخبرتهم فى التعامل مع خريجى السجون.