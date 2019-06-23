شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مشروع تحسين الأمن الغذائى يعكس اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتعاون وزارات الزراعة والرى والتضامن الاجتماعى مع منظمة الفاو للوصول للفئات المستهدفة، والمساهمة فى تنفيذ وتمويل حوالى 550 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر، فى مختلف المحافظات، ضمن برامج لدعم الإنتاج الزراعى، وتطوير نظم الرى.

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وأكد عضو مجلس النواب، أن الاعتماد على توفير مصدر دخل دائم للأسر الأكثر احتياجا، أفضل كثيرا من إمدادهم بالمبالغ المالية، موضحا أن المشروعات الصغيرة التى غطت المحافظات، تتنوع ما بين تسمين العجول وتربية الطيور ومحطات الرى السطحى باستخدام الطاقة الشمسية.

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وأشار إلى أهمية مشروع تحسين الأمن الغذائى والتغذية، والذى يستهدف النساء وهو ما يوفر أمان وحماية لهم فى ظل الظروف الراهنة، بالإضافة إلى تحسين الدخل والمستوى التغذوى لأسرتها، وكذلك الشباب لبدء مستقبلهم على اساس قوى، وتقديم قروض ميسرة للفئتين.

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وشدد عضو مجلس النواب، أن مثل هذه المشروعات تتكامل مع خطط الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، مطالبا بمزيد من الجهود من قبل مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لزيادة حجم الإنجاز وتغطية كافة المحافظات.

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