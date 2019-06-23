دينية النواب تبحث طلبات ترميم بعض المساجد ومشكلة غلق محلات للأوقاف بالجمالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌ وقالت النائبة مني جاب الله، إن غلق هذه المحلات يضر بالمواطنين متاجري هذه المحال والتي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد، مطالبة بسرعة حل هذه المشكلة وتقنين أوضاعهم. ‌ فيما أكدت النائبة أماني عزيز، وكيل لجنة الشئون الدينية، والتي ترأست الاجتماع، علي ضرورة أن تعمل وزارة الأوقاف علي حل هذه المشكلة وتراعي ظروف هؤلاء المواطنين وعدم قطع أرزاقهم، مطالبة ممثل وزارة وهيئة الأوقاف بالرد علي طلب الإحاطة كتابة. ‌ ‌

كما ناقشت اللجنة الدينية طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن الإهمال الجسيم في عدم ترميم مسجد شاهين الخلوتى الذي يقع في سفح جبل المقطم – منطقة الأباجية – القاهرة، والذي بني منذ 945 هجرية و1538 ميلادية. ‌ Advertisements وأشار النائب محمد حمدي دسوقي، إلي أن المسجد معرض للانهيار حاليا بسبب سوء حالته رغم أنه مصنف ضمن الآثار المصرية، ويعتبر طراز معماري نادر جدا، باعتباره الوحيد في مصر ضمن عمارة الحجر المنحوت والمقطوت في الصخر، ولم يتبق منه الآن سوي المئذنة وقبة الضريح. ‌ وأوضح الدكتور مصطفى أمين، أمين مساعد وزير الآثار، أنه نظرا لمكان الأثر فوق سطح الجبل وليس له طريق للصعود، ولكي يتمكن مهندس الآثار من عمل مقايسة للأعمال الخاصة بالترميم، قامت وزارة الآثار بالتنسيق مع القوات المسلحة فيما يتعلق بالمساحة، باستخدام الطريق الخاص بها لاستكمال التأميم ودراسة المطلوب. ‌ ‌ واستعرضت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالعليم سلام، بشأن تقاعس وزارتي الأوقاف والآثار عن ترميم مسجد أبو المكارم بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ. ‌ ‌ ‌

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