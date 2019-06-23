شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى: نجاح أمم أفريقيا يؤكد قدرة مصر على تنظيم البطولات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق متولى ،عضو مجلس النواب عن دائرة السويس، أن نجاح مصر فى تنظيم بطولة أفريقيا 2019، بهذا الشكل الرائع والمبهر يؤكد أن مصر قادرة وتستطيع أن تنظم البطولات الكبرى والدولية، خاصة بعد شهادة العالم أجمع بالأمس بحفل الافتتاح، والذى يعطى دلالة واضحة على قدرة مصر واستطاعتها أن تقوم بتنظيم أى بطولة على نفس المستوى وفى أقل وقت، وأن ما فعلته إنما يمثل إعجازا لا تستطيع أى دولة أن تنجح فى مثل هذا الوقت القصير.

وأشاد عضو مجلس النواب، بحسن التنظيم واستقبال الأشقاء الأفارقة والعرب، معتبرا أن البطولة جاءت فرصة لإعادة البلد إلى الخريطة لإنعاش الاقتصاد والسياحة، وأن هذه البطولة تؤكد أن مصر اجتازت أول اختبار كبير، وهو تنظيم هذا الحدث فى ظروف أمنية رائعة، ورسالة بعودة الهدوء والاستقرار فى أرضنا الحبيبة.

وتقدم النائب بالشكر والتحية للأجهزة التنفيذية بالسويس، حيث تستضيف المدينة مباريات المجموعة الخامسة، مؤكدا أن السوايسة كسبوا رهان التحدي وأصبحت صورة المدينة مشرفة مع بدء أولى أيام البطولة، مشيدا بالجهود الأمنية فى تأمين المنشأت والوفود، وبالمساهمة المتميزة للشركات في دعم تنظيم المدينة للبطولة، وبالمشاركة المجتمعية الفعالة من منظمات وجمعيات وابناء السويس، وتكاتف وتعاون الجميع بالمدينة، ما جعل تجديدات استاد السويس تخرج فى شكل جمالى عالمى، وتزينت شوارع المدينة في افضل صورة لتستقبل وفود تونس وانجولا ومالي وموريتانيا بترحاب وسخرت لهم كل الإمكانيات.