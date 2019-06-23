شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى بإنشاء مصنع لإنتاج أدوية منع الحمل لمواجهة الأزمة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، وذلك بخصوص إنشاء مصنع لإنتاج أدوية منع الحمل كحل جذرى لمشكلة الزيادة السكانية.

وأوضحت منير فى بيان لها أن المشكلة السكانية على رأس المشكلات الاجتماعية ذات الآثار السلبية المتعددة الأبعاد التى تواجهها مصر حاليا بسبب ارتباطها الشديد بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة بالمجتمع، كما أنها تؤثر بصورة مباشرة على جهود المجتمع فى مجالات التنمية الاجتماعية الاقتصادية.

وأكملت عضو البرلمان بين الحين والآخر نجد أزمة نقص ملحوظ فى حبوب منع الحمل، أو اختفاء أنواع دون الأخرى، أو عدم تواجدها على المستوى الجغرافى المطلوب، حيث تتوافر فى بعض المحافظات وتختفى فى الأخرى، كما أن مديرة إدارة النواقص بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، أوضحت أن الشركات المنتجة لأدوية منع الحمل تستورد نفس الكميات التى تستوردها فى المعتاد، بالرغم من زيادة السكان، وبالتالى فهى تعمل على تعطيش السوق.

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وأردفت: "من هنا من الأهمية بمكان أن يكون هناك مصنع محلى يقوم على إنتاج حبوب منع الحمل، لاسيما وعدم وجود مصنع مصرى يقوم بإنتاج هذه الوسائل فوجود مصنع مصرى ينتج وسائل الحمل، ويقوم بتوزيعها على نطاق جغرافى كبير، يمنع أن تقوم الشركات المستوردة باستغلال حاجة السوق المصرية، أو تعطيش السوق لخدمة مصالحها الشخصية.

وتابعت:"من أهم الطرق لمواجهة الزيادة السكانية، توافر وسائل منع الحمل وخاصة فى الوحدات الصحية فى ريف مصر، وهذا لن يكون إلا من خلال وجود مصنع مصرى مقام على الأراضى المصرية، يقوم بإنتاج وسائل منع الحمل، كى نضمن توافر هذه المنتجات وأيضا مراقبة توزيعها على نطاق جغرافى كبير.

واقترحت عضو البرلمان أن يتم دراسة بناء مصنع مصرى على الأراضى المصرية، لإنتاج وسائل منع الحمل، أن يكون له منافذ توزيع على مستوى المحافظات من خلال مراعاة التقسيم الجغرافى، بحيث يشمل كافة المحافظات والقرى المصرية.