شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب تؤجل مناقشة مشكلة توصيل الكهرباء بالمناطق العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، والذى ترأسة النائب حمادة خلاب، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشكلة توصيل الكهرباء وتركيب العدادات بالنسبة للمناطق العشوائية، لحين حضور ممثل وزارة التنمية المحلية وممثلى محافظة القاهرة بناء على طلب النائب.

وقال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشكلة توصيل الكهرباء بالمناطق العشوائية نتحدث عنها منذ 4 سنوات، دون استجابة، متابعاً: "لما مشكلة 40 ألف مواطن ومش بتتحل، رغم الوعود السابقة، دا يرضى مين".

وطالب الوردانى بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، للإستماع إليهم بشأن تنفيذ الوعود السابقة بتنفيذ توصيل الكهرباء وتركيب العدادات فى المناطق العشوائية، مشيراً إلى أنه يتم تحرير محاضر للأبويين ومن ثم حسبهم ليترك الأولاد وحدهم فى المنزل.

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وشدد أمين سر لجنة حقوق الإنسان، علي ضرورة التدخل السريع وحل مشكلة هذه الأسر لمعاناتهم، وذلك بتقنين أوضاعهم وتوصيل الكهرباء إليهم، بدلاً من الوضع الحالي الذى لا يرضى عنه أحد.

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